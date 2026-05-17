「爆笑問題」太田光と田中裕二がＭＣを務めるＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は１７日、２００１年１０月の番組スタートからのナレーションを務め「名探偵コナン」の毛利蘭役で知られる声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんを追悼した。番組では公式ＷＥＢで「「名探偵コナン」の毛利蘭役であり、サンジャポナレーターを番組開始から２５年務めた山崎和佳奈さん…ありがとうございました」と感謝