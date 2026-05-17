「爆笑問題」太田光と田中裕二がＭＣを務めるＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は１７日、２００１年１０月の番組スタートからのナレーションを務め「名探偵コナン」の毛利蘭役で知られる声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんを追悼した。

番組では公式ＷＥＢで「「名探偵コナン」の毛利蘭役であり、サンジャポナレーターを番組開始から２５年務めた山崎和佳奈さん…ありがとうございました」と感謝の言葉を掲載した。

この日の生放送で冒頭で「名探偵コナン」のシーンを放送し「サンデージャポンでナレーションを２５年務めた山崎和佳奈さん」と伝え、字幕で「山崎和佳奈さん２５年ありがとうございました」と感謝の言葉を掲載し追悼した。さらに山崎さんの功績と番組のナレーションなど生前の活躍を特集した。

太田は山崎さんと「私、同い年なんですけど」と明かし「この生放送のワイドショーってギリギリなんですＶＴＲができるの。僕なんか毎週、ＶＴＲ事前に見るんです。８時半ぐらいに入って。何度も『まだちょっとナレーション入ってません』みたいなことがあったんです。ナレーション原稿見ながら確かめる。で、その時はたぶん、局内のどっかでナレーションを今」と振り返った。

その上で「深夜から始まって８時半の時点でまだＶ（ＴＲ）が決まってなくて、最後にナレーション入れるわけですから。その仕事って相当ハードだし。それを２５年。ずっと毎週土曜深夜入って朝までやり続けたのは相当すごいハードだったろうと思うし」としのんだ。

田中は「山崎さん、今までサンデージャポンのナレーション、２５年どうもありがとうございました」と一礼し追悼し太田も「ありがとうございました」と一礼した。

山崎さんは２月に病気療養のため、当面の間、活動休止することを発表。番組のナレーターは声優・佐倉綾音が代役を務めていた。

今月１５日に所属する青二プロダクションや「名探偵コナン」の公式サイトで、山崎さんが４月１８日に亡くなったことを報告した。６１歳だった。「かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく２０２６年４月１８日永眠いたしました」と訃報を伝えた。毛利蘭役の後任は、３月１４日放送分から代役を務めている岡村明美が引き続き担当することも発表された。

「名探偵コナン」のサイトで原作者・青山剛昌氏のコメントを掲載。青山氏は「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」と打ちひしがれた。

山崎さんは神奈川県出身。同志社大学卒業後、立石ソフトウェア（現オムロンデジタル株式会社）に就職。声優養成所「青二塾」の大阪校に通いながら、声優を目指した。青二プロダクションのオーディションに合格したため、会社を辞めて上京。１９９１年にテレビアニメ「緊急発進セイバーキッズ」の天神林ラン役で声優デビューした。

「ママレード・ボーイ」の秋月茗子役を始め、「戦国無双」の阿国、ねね役、「デッド オア アライブ」のあやね役などの声を担当。フジテレビ系情報番組「おはよう！ナイスデイ」同「とくダネ！」の生ナレーション、「サンデー・ジャポン」のナレーションを担当した。