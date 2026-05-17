スマートロボットによる家事代行はすでに100世帯以上にサービスを提供しているという。人民日報が伝えた。玄関のベルが鳴り、広東省深セン市の陳さんがドアを開けると、家事代行スタッフと一緒に新たな「同僚」が現れた。それは、細長いロボットアームを備えたエンボディドAIロボットだった。少し前、自変量ロボット科技（深セン）有限公司（自変量ロボット）は生活サービスプラットフォーム企業の58集団と提携し、深センでスマー