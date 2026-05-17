16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と笘篠賢治氏が、同日の阪神戦に先発し5回3失点で昨年からビジターで自身9連敗となった広島・森下暢仁について言及した。斎藤氏は森下のビジター9連敗に「森下投手クラスになるとそれは関係ない。たまたまだと思うんですけど、今年は早いイニングで点数取られたり、緩い球が高かったりするので、今年はうまく行っていない感じがしますね」と指摘