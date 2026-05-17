◇アジア・チャンピオンズリーグ2決勝アルナスル0―1G大阪（2026年5月16日サウジアラビア・リヤド）サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝が16日に行われ、アルナスル（サウジアラビア）がG大阪に0―1と敗戦。ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（41）はフル出場するも不発。川崎Fに敗れた昨年のアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）準決勝に続き2季連続でJリーグ勢に苦杯し、移