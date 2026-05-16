歌手の愛内里菜（45）が16日までに自身のインスタグラムを更新。芸能生活45周年を迎えた大物女優との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「大好きな観月ありさちゃんと」と題して投稿。「歌手デビュー35周年、そして芸能生活45周年！！本当におめでとうございます。子供の頃から第一線で走り続け、今も変わらずキラキラ輝いてる姿、本当に尊敬しています」とつづった。そしてミュージカル「チャーリーとチョコレー