【モデルプレス＝2026/05/16】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。昼ごはんを公開し、反響を呼んでいる。【写真】41歳元モー娘。「腸活に最高」雑穀米＆キムチ納豆に厚切りチャーシューでボリュームアップ昼食◆石川梨華、昼食を公開石川は、「＃お昼ご飯何食べたんだろう」と題し、雑穀米、中華スープ、キムチ納豆が並んだ食卓の写真を投稿。「足りなったから夜ごはん用に作った