今季はエンツォ・マレスカ監督のもとでシーズンをスタートさせるも、途中解任を決断したチェルシー。後任としてやってきたリアム・ロシニアー監督も長くはもたず、現在はカラム・マクファーレン氏が暫定監督としてトップチームを指揮している。そんなチェルシーだが、来季からチームを指揮する新監督候補として元レアル・マドリードのシャビ・アロンソに注目しているようだ。『TheGuardian』が報じている。すでに交渉は進んでいる