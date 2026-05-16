今季はエンツォ・マレスカ監督のもとでシーズンをスタートさせるも、途中解任を決断したチェルシー。後任としてやってきたリアム・ロシニアー監督も長くはもたず、現在はカラム・マクファーレン氏が暫定監督としてトップチームを指揮している。



そんなチェルシーだが、来季からチームを指揮する新監督候補として元レアル・マドリードのシャビ・アロンソに注目しているようだ。『TheGuardian』が報じている。





すでに交渉は進んでいるようで、ロッカールーム内ではアロンソこそが次期監督の理想的な人物として考えられているという。アロンソは現役引退後、指導者に転身し、ブンデスリーガのレヴァークーゼンでリーグ無敗優勝を経験。その後古巣であるレアルで監督を務めるも、途中解任の憂き目に遭っている。チェルシーはレヴァークーゼン時代から監督としてのアロンソを高く評価しており、常に市場に出てくるのを待っていた。アロンソ本人はレアルでの失敗から得た経験を生かしたいと考えている。また、選手の獲得について発言権を求めており、チェルシーはアロンソが望むものを与えるつもりだ。ただ、現スポーツディレクター陣の体制に変更はなく、適宜アロンソの意見を取り入れるものになると予想される。選手、そして指導者としても実績を持つアロンソだが、迷えるチェルシーの救世主となるのだろうか。