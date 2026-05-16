○タイガース3x−2ブルージェイズ●＜現地時間5月15日コメリカ・パーク＞トロント・ブルージェイズが敵地7連戦の初戦にサヨナラ負け。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場し、3試合ぶりの安打を記録した。オープナー起用の右腕ハニフィーに対する2回表の第1打席、外角への初球シンカーを弾き返し、強烈なライナーで右翼線への二塁打。二死一、三塁となった後、8番アンドレス・ヒメネスの2点適時二塁打で