“大胆な”イメチェンがたびたび話題を呼んでいた人気タレントに、新たなロマンスが浮上した――。5月15日、「NEWSポストセブン」がタレントの王林（28）の熱愛を報じた。記事によれば、お相手は3歳年下のモデル・佐藤ショーン玲央（25）だという。王林は青森県弘前市出身。地元のアイドルグループ「りんご娘」に2013年から2022年まで所属し、リーダーを務めた。2022年以降はソロ活動を開始し、主にバラエティ番組などで活躍。今年