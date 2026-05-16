“これ本当に撮れるのかな？”４月21日、フジテレビは、都内で「FUJI FUTURE UPDATE 海外共同製作プロジェクト発表会＆10月期連続ドラマ制作発表」を行い、新作ドラマ『kiDnap GAME（キッドナップ・ゲーム）』を製作していることを発表した。このドラマは香港の『MakerVille』、韓国の『Sim Story』という海外プロダクションと共同で制作されており、地上派では全11話で10月期に放送されるほか、18の国と地域で放送、配信を予定し