女優の米倉涼子（50）が15日、自身のインスタグラムを更新。カンヌ国際映画祭を訪れた様子を投稿した。「できる限りの映画を観て、私なりの感想を共有し自分の視点や感情、観点も高めていきたい」と日本語と英語でつづり、「オープニングナイト」とカタカナで記されたボードの前に立ち、シースルーのトップスにジャケット、パンツルックの黒コーデを披露した。さらに関係者パスを手に、サングラスをかけた笑顔ショットも公開。「カ