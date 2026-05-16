ペリー荻野が出会った時代劇の100人。第40回は“ミスター悪代官”こと川合伸旺（かわい・のぶお＝1932〜2006）だ。亡くなって20年が経つが、彼ほど眼光鋭いインパクトのある悪代官にはなかなかお目にかかれない。その一方で、吹き替え声優としてマーロン・ブランドやポール・ニューマンといった名優を演じた。彼の素顔とは――。＊＊＊【写真を見る】“ミスター悪代官”川合伸旺さんの出演作といえば？川合伸旺といえば数々