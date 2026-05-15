コスプレイヤー・真中つぐが15日、自身のインスタグラムを更新し、1st写真集「ハイレグ天国」（新欠片）を6月20日に発売することを発表した。 【写真】かわいくパクッ…でもコートの下はとんでもない状態 【大切なお知らせ】と前置きして報告。「真中つぐ1st写真集『ハイレグ天国』の発売が決まりましたまさか自分が写真集を出せるなんて本当に思っていなくて…夢のまた夢という気持ちです。」と感激した。