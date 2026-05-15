ベルギーのW杯メンバーが決定ベルギーサッカー協会（RBFA）は5月15日、アメリカ、メキシコ、カナダの3カ国で共同開催されるFIFAワールドカップ（W杯）2026に臨むベルギー代表メンバー26人を発表した。ルディ・ガルシア監督率いる「赤い悪魔（ベルギー代表の愛称）」は、本大会への出発を前に2つの親善試合を行う予定だ。現地時間6月2日にリエカでクロアチア代表と対戦し、同6日にブリュッセルのボードゥアン国王競技場でチュニ