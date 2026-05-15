ベルギーのW杯メンバーが決定

ベルギーサッカー協会（RBFA）は5月15日、アメリカ、メキシコ、カナダの3カ国で共同開催されるFIFAワールドカップ（W杯）2026に臨むベルギー代表メンバー26人を発表した。

ルディ・ガルシア監督率いる「赤い悪魔（ベルギー代表の愛称）」は、本大会への出発を前に2つの親善試合を行う予定だ。現地時間6月2日にリエカでクロアチア代表と対戦し、同6日にブリュッセルのボードゥアン国王競技場でチュニジア代表と対戦。この2試合を経て、W杯本番に向けた最終調整を締めくくる。

メンバーには、GKティボー・クルトワ（レアル・マドリード）、MFケビン・デ・ブライネ（ナポリ）ら26人がメンバー入り。イングランド・プレミアリーグで活躍するFWジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ）、FWレアンドロ・トロサール（アーセナル）らも名を連ねた。

ベルギー代表はW杯でグループGに入り、エジプト、イラン、ニュージーランドと対戦。前回のカタールW杯では1勝1分1敗でグループステージ敗退となった。欧州でも屈指の実力者を揃える「赤い悪魔」は今大会でどこまで勝ち進むことができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）