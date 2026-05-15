「情熱大陸」が日本代表2選手の密着番組を2週連続で放送するドキュメンタリー番組『情熱大陸』は5月15日、サッカー日本代表の上田綺世と女子日本代表の谷川萌々子を特集した2週連続スペシャルを放送すると発表した。異国の地で戦う2人の深層に迫る内容に、ファンからは「これは楽しみ！」「激アツ」と大きな反響が寄せられている。5月24日の放送では、世界の頂点を目指すなでしこジャパンの新星として注目を集める谷川萌々子が