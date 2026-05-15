「情熱大陸」が日本代表2選手の密着番組を2週連続で放送する

ドキュメンタリー番組『情熱大陸』は5月15日、サッカー日本代表の上田綺世と女子日本代表の谷川萌々子を特集した2週連続スペシャルを放送すると発表した。

異国の地で戦う2人の深層に迫る内容に、ファンからは「これは楽しみ！」「激アツ」と大きな反響が寄せられている。

5月24日の放送では、世界の頂点を目指すなでしこジャパンの新星として注目を集める谷川萌々子が登場。そして翌週31日の放送では、日本が渇望してきたストライカーとして欧州で活躍を続ける上田綺世にスポットを当てる。番組では、孤高の戦いを続ける2人の知られざる素顔や、異国の地での苦悩、そして情熱に満ちた日常を2週にわたって描き出す。

日本サッカー界を牽引する男女のエース候補が続けて登場する異例の構成に、SNS上では「これは楽しみ！」「2人とも大好きな選手、楽しみ」「綺世、ついに情熱大陸」「おおおおおお」「これは見ないと！」「激アツ」「上田綺世情熱大陸出んのアツすぎる」「サッカー選手、久しぶりだね」「録画しなきゃ！」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）