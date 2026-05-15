昨季の本塁打王に輝いた2選手が対照的なシーズンを過ごしている。フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバー外野手（33）が現地時間14日にMLB全体トップの18号本塁打をマーク。一方、シアトル・マリナーズのカル・ローリー捕手（29）は10日間の負傷者リスト入りが発表された。敵地でのレッドソックス戦に出場したシュワーバーは両軍スコアレスの8回表、無死一塁で第4打席を迎えると、この試合まで今季無失点の救援左