定年後も働き続けることが当たり前になりつつある中で、60歳以降も再雇用で働くという選択をしたものの、それまでとのギャップに悩む方も少なくありません。実際に、役職や収入の変化、人間関係の逆転に戸惑い、退職を選んでしまうケースも見られます。今回はトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、このような問題に対する解決策や注意点について解説します。元部長としてのプライドと現実の落差東京都内に住む佐藤和