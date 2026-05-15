中国メディアの快科技は14日、世界で販売される人型ロボットの10台中8台超に「中国製」と表示されているとする記事を掲載した。記事によると、中国ブランドのグローバル展開の新たな波の中で、ロボットと人工知能（AI）が中心的な役割を担っている。中国は2025年の世界人型ロボット出荷台数の84．7％を占めた。中国企業の出荷台数は米国企業の9倍に相当する1万4000台に達し、世界の出荷台数上位6社はすべて中国企業だ。中国国内に