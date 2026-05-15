【モスクワ共同】ロシア外務省のザハロワ情報局長は14日、日本政府が進出企業の資産保護を協議するため5月下旬にロシアに職員らを派遣すると発表したことなどを巡り「ロシア側は招待していない」と述べた。日本政府がロシアに残る日本企業の利益を守りたければ「ビジネスに適した正常な政治環境を整備するべきだ」と主張した。ロシア外務省が発表した。ザハロワ氏は2022年のウクライナ侵攻後に途絶えた日ロ間のハイレベルの政