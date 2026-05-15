西野未姫が自身のYouTubeに「5月8日に第二子を無事出産しました！」を更新。第二子出産までの記録を公開した。 （関連：【画像】西野未姫、山本圭壱との第二子出産妊娠が発覚したときのリアクション） 動画は妊娠が発覚した日からスタート。ベッドに横渡る西野が「もしかしたら妊娠してるかもしれない」とカメラに報告し、「一人っ子でもいいかなとも思ったんだけど、やっぱり私もけーも兄弟いるから、にこち