女優蒼井優（40）が、7月スタートのTBS系金曜ドラマ「Tシャツが乾くまで」（金曜午後10時）に主演することが14日、分かった。18年ぶりの地上波連続ドラマ主演で、同局では初主演となる。2組の夫婦の喪失から始まる愛と秘密を描くオリジナルストーリー。フジテレビ系「silent」（22年）などを手がけた生方美久氏が脚本を、映画「花束みたいな恋をした」（21年）などのヒット作を担当した土井裕泰氏が演出を務める。蒼井は出版社で結