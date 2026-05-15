「ドジャース４−０ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）がロサンゼルスでのジャイアンツ戦に投手専念で先発登板し、７回４安打無失点の快投で３勝目（２敗）を挙げた。１４日の同戦は疲労を考慮され、ベンチスタートの予定。以下、主な一問一答。◇◇−今季の二刀流パフォーマンスについて。「ケガなく来ているのはいいこと。今のところ、オフェンス側でチームの助けになって