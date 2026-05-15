「ドジャース４−０ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）がロサンゼルスでのジャイアンツ戦に投手専念で先発登板し、７回４安打無失点の快投で３勝目（２敗）を挙げた。１４日の同戦は疲労を考慮され、ベンチスタートの予定。以下、主な一問一答。

◇ ◇

−今季の二刀流パフォーマンスについて。

「ケガなく来ているのはいいこと。今のところ、オフェンス側でチームの助けになっている場面が少ないので、しっかり自分の納得いく形に戻ってくれば、よりチームに貢献できると思う」

−打撃不振の自己分析は。

「単純に実力不足。好調もあれば、不調もある。そういったものも含めて実力。長引かせない引き出しの多さ、好調を長く維持できる引き出しの多さも含めて選手としての力量」

−打撃の不振は投球の重圧になっているか。

「どっちも絶好調に越したことはない。打撃が悪くてもマウンドで貢献したいという気持ちでいる」

−スパイクに愛犬のイラストが入った。

「毎回そこにあるので特に変わってはないですけど、１年でも長く生きてほしい。ただそれだけですね」