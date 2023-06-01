【Amazon：インテル（Intel）CPU セール】 セール期間：5月15日0時～5月28日23時59分 インテル Core Ultra 9 285K Amazonにて、インテル（Intel）のCPUがセール価格で販売されている。セール期間は5月28日23時59分まで。 期間中は、「インテル Core Ultra 9 285K」、「インテル Core Ultra 7 265F」、「インテル Core Ultra 5 245K」、「インテル Core i3 14