2025年3月にリニューアルオープンした『ラーメン屋！まんぷく』。 元々43年続いたラーメン店でしたが、店を閉めると聞いた常連客・山本真一さんがあまりの恋しさに･･･店長になることに！伝統の味が守られることになりました。 店のウリは〝コストパフォーマンス〟！ラーメンにサイドメニューを付けても約1000円で食べられると、通いやすい価格設定が心強いです。