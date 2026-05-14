モラハラ夫（中村俊介）に冷たく当たられている主婦（木南晴夏）が、夜のキッチンに現れたシェフ（高杉真宙）の幽霊（実際には死んでいないことが後に判明）と恋に落ちていく『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）。【写真】妻・木南晴夏の肩をそっと抱き、献身的なサポートをする玉木宏そのあらすじだけ聞くと、一昔前のファンタジーみたいで敬遠してしまう人もいそうだが、一度見始めると予想以上にはまる人が多いよう