スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送は、不慮の事故でお子様を亡くされ、SNSでの発信や他人の幸せな投稿に苦しむ女性からのメッセージに、江原が「真の成長」と「SNSとの正しい向き合い方」を語りました。パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞私はこれまで、子どものお弁当や何気