26年前、世田谷区で一家4人が殺害された世田谷一家殺人事件の現場となった住宅に侵入し金品を盗もうとしたとしてベトナム国籍の男2人が逮捕されました。【映像】連行されるベトナム国籍の男2人ルオン・ヴァン・ハイ容疑者（32）ら2人は2023年から去年12月までの間、世田谷区の住宅に侵入し金品を盗もうとした疑いが持たれています。警視庁によりますと、この住宅は2000年に一家4人が殺害された事件現場で、2人は室内を物色し