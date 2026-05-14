ビーケー・ジャパンは、「バーガーキング」の国内350店舗突破を記念し、人気ワッパーセット5種を最大29％オフで販売する「ワッパー祭り」を開催する。期間は5月18日〜5月22日の5日間限定。各日14時から、公式アプリでクーポンを配信する。対象となるのは、「ワッパー チーズ セット」「ダブルワッパー チーズ セット」など5商品。クーポンを利用することで、通常価格から300円引きで購入できる。【対象5種の画像はこちら】バーガー