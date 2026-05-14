バーガーキング、人気セット5種が300円引きに　「ワッパー祭り」開催

ビーケー・ジャパンは、「バーガーキング」の国内350店舗突破を記念し、人気ワッパーセット5種を最大29％オフで販売する「ワッパー祭り」を開催する。期間は5月18日〜5月22日の5日間限定。各日14時から、公式アプリでクーポンを配信する。

対象となるのは、「ワッパー チーズ セット」「ダブルワッパー チーズ セット」など5商品。クーポンを利用することで、通常価格から300円引きで購入できる。

【対象5種の画像はこちら】バーガーキング「ワッパー祭り」スモーキーBBQワッパーセット、テリヤキワッパーセット など

セットはいずれもフレンチフライ（S）とドリンク（M）付き。店内飲食・テイクアウトの両方に対応する。

バーガーキング「ワッパー祭り」

〈人気ワッパー5種を特別価格で提供(価格は税込)〉

◆ワッパー チーズ セット

通常1,040円 → 740円（300円引き）

直火焼きの100％ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを合わせた人気No.1メニュー。

◆ダブルワッパー チーズ セット

通常1,440円 → 1,140円（300円引き）

直火焼きの100％ビーフパティを2枚重ねた、ボリューム感のある一品。

◆スモーキーBBQワッパー セット

通常1,020円 → 720円（300円引き）

スモーキーな味わいが特長の「ブルズアイ™ BBQソース」を使用したメニュー。

◆テリヤキワッパー セット

通常1,020円 → 720円（300円引き）

焦がしねぎと赤味噌を隠し味に加えた、旨みあふれるテリヤキソースで仕上げた。

【画像を見る】スモーキーBBQワッパーセット、テリヤキワッパーセット、スパイシーワッパー セットなど

◆スパイシーワッパー セット

通常1,020円 → 720円（300円引き）

トマトのコクとハラペーニョのキレのある辛みが特長の「特製スパイシーソース」を使用した。

〈公式アプリ限定でクーポン配信〉

クーポンの利用には、「バーガーキング」公式アプリのダウンロードと会員登録が必要。既存会員も対象となる。

クーポンは各日14時以降に表示され、セルフレジ・有人レジではQRコードをスキャンして利用できる。ドライブスルーでは4桁の番号を伝えたうえで、会計時にQRコードを提示する。

1会計につき3セットまで利用可能。他の割引サービスとの併用は不可。デリバリーでは利用できない。

また、一部店舗ではキャンペーンを実施しない。対象外店舗は、「ニッケコルトンプラザ店」「東京競馬場店」「京都競馬場店」。

〈国内店舗数は約7年で4.5倍に拡大〉

1954年に設立された「バーガーキング」は、世界120カ国以上で1万9,000店舗超を展開する、店舗数ベースで世界第2位のクイックサービス・ハンバーガーチェーン。

日本では、ビーケージャパンホールディングスが店舗運営や商品開発、販売戦略などを担っている。国内店舗数は、2019年5月末時点の77店舗から約7年間で278店舗増加し、2026年5月14日時点で355店舗まで拡大している。