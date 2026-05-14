忙しい毎日でもネイルをもっと気軽に楽しみたい女性にぴったり♡OPIの速乾マニキュア「ラピドライ（Rapidry）」から、コストコ限定セットが登場しました。全国のコストコ倉庫店にて2026年4月20日より販売中です。一度塗り約60秒で乾く速乾性と、使いやすいカラーラインアップで、セルフネイル初心者から上級者まで幅広く楽しめる注目アイテムになっています。 60秒速乾でストレスフリーに♡ 「ラピド