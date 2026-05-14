【(C)B.LEAGUE】 B.LEAGUEが描く「事業価値を高める」次世代のGM像 4月9日、B.LEAGUEオフィスで「第2回クラブ組織デザイン勉強会」が開催された。この勉強会は2026年から本格化する「B.革新」を前に、各クラブのGM（ゼネラルマネージャー）設置とその在り方を学ぶ場として企画されたもの。今回、テーマとなったのは、「クラブの『理念』が日々の判断や組織づくりにどう生かされているか」