言葉に共通して入るひらがなを見抜く「クロスワードパズル」！日常でよく使う言葉でも、穴あきパズルになると意外と難しいものです。今回は3つの言葉を完成させる問題です。語彙力をフル回転させて、空欄を埋めてみてください。問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・つ □ ひ（縦の言葉）・ゆ □ ぐ □（横の言葉）・た □ ま（縦の言葉）ヒント：横の言葉は、有名な小説の舞台にもなっ