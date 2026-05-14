コペンハーゲン発のハンバーガーショップ「ガソリングリル」が、2026年6月1日から30日までの1ヶ月間、広島アンデルセン2Fのアンデルセンキッチンに日本初登場する。2017年にはアメリカのブルームバーグが選ぶ「世界トップ27バーガー」に選出された、デンマーク国内外で人気を誇る実力店が、期間限定かつ広島のみで味わえる。10年のパートナーシップが生んだ、広島食材×デンマーク人気店の味今回の実現の背景にあるのは、全国でベ