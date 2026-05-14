木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）第6話が14日に放送。慧（高杉真宙）が意識を取り戻し、キッチンでの記憶を失う。【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第6話幸せそうな慧（高杉真宙）＆藤子（瀧本美織）本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受