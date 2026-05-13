マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリック暫定監督を“正式監督”に据えるべく、交渉の準備を進めているようだ。13日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。マンチェスター・Uは今年の初めにルベン・アモリム前監督と袂を分かち、マイケル・キャリック氏を暫定監督として迎え入れた。キャリック暫定体制移行後は、リーグ戦15試合で10勝3分2敗を記録。第35節リヴァプール戦で勝利を収めると、4試合を残