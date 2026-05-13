【モデルプレス＝2026/05/13】2024年にテレビ東京にて放送されたドラマシリーズ「チェイサーゲームW」が映画化。『チェイサーゲームW 水魚の交わり』として、2026年5月15日に公開される。モデルプレスではW主演を務める女優の菅井友香と中村ゆりかにインタビューを実施し、モデルプレスランキングで上位に輝いたシーンの裏話を聞いた。【後編】【写真】人気GLコンビ、ベッドでキス寸前◆菅井友香＆中村ゆりかW主演「チェイサーゲー