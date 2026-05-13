石川県七尾市では13日、最高気温が今年最高の27.4度まで上がる中、小学生が泥だらけになりながら、元気いっぱいに田植えを体験しました。能登島小学校では20年前から学習用の田んぼを使って米作り体験を行っていて、5年生の児童13人が昔ながらの手作業でコシヒカリの苗を植えていきました。男子児童「気持ちいいです」女子児童「ドロドロでやってみれば、少しずつ慣れていくように感じました」女子児童「最初は虫がとても怖かった