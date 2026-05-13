◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク-西武(13日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクのスタメンが発表。前日12日にトレードでの加入が発表された山本祐大選手が名を連ねました。DeNAからトレードで加入し同日13日に入団会見を行ったばかりの山本選手は、この日1軍登録。そして「6番・キャッチャー」でいきなりのスタメン起用となりました。野手はそのほか、前日から3人を入れ替え。中村晃選手が「5番・ファースト」、笹川吉康選手が