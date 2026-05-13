5月12日、女優の紺野まひる（49）が自身のInstagramに“壁倒立”にチャレンジする動画を投稿。演技派女優が披露した、まさかのスポブラ姿での“腹見せ”が話題となった。「加圧トレーニング後にチャレンジしました」という紺野は、髪を一つに結い、白いスポブラに青い短パンという健康的な装いで登場。ほほ笑みながら、スタジオの白い壁に向かってつま先までピンと伸びた美しい倒立姿を10秒以上に渡ってキープしてみせた。動画のキ