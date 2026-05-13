俳優の本木雅弘さん（60）の還暦記念フォトブック『awai 刹那と永遠のまにまに』が、6月12日にリリースされます。【写真 全10枚】本木雅弘さん還暦記念フォトブック『awai 刹那と永遠のまにまに』撮影は東京と京都、ロンドンで行われ、プライベートな写真と断片的に内なる世界を語る本木さん本人の言葉がつづられています。また、20代のころ本作で撮影を手がけた写真家の中村一弘さんや仲間たちと旅をし、大きな影響を受けた地イン