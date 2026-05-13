【モデルプレス＝2026/05/13】Aぇ! groupの冠番組「Aぇ! groupのQ＆Aぇ!」（フジテレビ／24時15分〜）の公式X（旧Twitter）が13日に更新された。正門良規が、アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.（カワラボ）風のメイクを施した姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】STARTO関西イケメン「可愛すぎて声出た」カワラボ系メイクで変身◆正門良規、カワラボ系メイクで変身公式SNSでは「ガンガン タレ目作ってこ！