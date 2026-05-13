イエローアクセントの新たな内外装も設定レクサスは2026年5月13日、「LBX MORIZO RR」を一部改良しました。同日より発売されます。LBX MORIZO RRは、レクサスのプレミアムコンパクトSUV「LBX」をベースに開発された特別なスポーツ4WDモデルです。【画像】新色登場！ これが「LBX MORIZO RR」改良モデルです！ 画像で見る（30枚以上）ベースモデルのレクサスらしい上質な走りと洗練されたデザインはそのままに、「MORIZO（モ