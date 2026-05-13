イエローアクセントの新たな内外装も設定

レクサスは2026年5月13日、「LBX MORIZO RR」を一部改良しました。同日より発売されます。

LBX MORIZO RRは、レクサスのプレミアムコンパクトSUV「LBX」をベースに開発された特別なスポーツ4WDモデルです。

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ベースモデルのレクサスらしい上質な走りと洗練されたデザインはそのままに、「MORIZO（モリゾウ）」ことマスタードライバーであるトヨタの豊田 章男会長と共に、クルマとの対話を楽しみ、思わず笑みがあふれ、非日常の高揚感を味わえるハイパフォーマンスモデルとして開発されました。

ベースモデルは、1.5リッター直列3気筒エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムが搭載されていますが、LBX MORIZO RRは全く異なり、最高出力304ps・最大トルク400Nmを発揮する高性能な1.6リッター 直列3気筒「G16E-GTS型」インタークーラーターボエンジンを搭載しています。

トランスミッションは「Direct Shift」8速ATに加えて、プレミアムモデルでは極めて珍しい6速MTも用意されます。駆動方式はAWD（四輪駆動）のみの設定です。

レーシングドライバーと共に基本素性を徹底的に鍛え上げた走りや、より低重心に走りのイメージを強化したエクステリアデザイン、スポーティな佇まいのインテリアデザインを特徴とします。

今回の一部改良では、硬質なライトグレーにハイライトでメタリックをほのかに含ませることで、スポーティな走りを表現したエクステリアカラー「ニュートリノグレー＆ブラック」を新規設定し、LBX MORIZO RRの全グレードで選択可能としました。

また、標準仕様のインテリアカラーには新たに「オーカー」を追加し、従来のブラックと合わせた全2色展開とすることで、カラーバリエーションを拡充しました。

「Bespoke Build」では、特別仕様車「Original Edition」で好評を得たイエローのアクセントを施したバンパーモールとシートベルトも選択可能としました。レクサスでは「モリゾウの愛車ならではの個性を表現できる仕様」だと説明します。

またフロントピラーガーニッシュおよびサンバイザーの表皮をファブリックに変更し、質感も向上させています。

さらに、メーカーオプションとして17スピーカーの「Mark Levinson Premium Surround Sound System（マークレビンソン プレミアムサウンドシステム）」を新設定しました。

スピーカーの増設でより臨場感あるサウンド環境を実現したほか、「ASC（アクティブサウンドコントロール）」のさらにリアルな音表現も実現。従来のオーディオスピーカーに加えラゲージ左右のスピーカーを用いることで、より自然で迫力あるサウンドを鳴動し、車両の状態を直感的に把握しやすくするとともに、運転の高揚感を際立たせる仕様としました。

予防安全技術「Lexus Safety System＋」は、ドライバーモニター機能を追加しています。

運転者の目線やまぶたの動き、顔向きなどを検知して運転者の注意力低下や眠気を検知して警告を発し、衝突回避や被害軽減を支援します。

また「ドライブレコーダー」や「ITS Connect」を全車標準装備としました。

一部改良を実施した新たなLBX MORIZO RRの車両価格（消費税込）は、「MORIZO RR」が680万円、「MORIZO RR“Bespoke Build”」が756万円です（8速AT・6速MTともに共通）。