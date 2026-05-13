少女は、大人の女性へと成長を遂げていた。IVE（アイヴ）のチャン・ウォニョンが、これまでのイメージを覆す成熟した魅力を披露した。【写真】ウォニョン、清楚なイメージ脱ぎ捨て大人に5月12日、ソウル・広津区のビスタ・ウォーカーヒル・ソウルにて、高級宝飾ブランド「ブルガリ（BVLGARI）」のハイエンドコレクション「エクレティカ（Eclectica）」のイベント開催記念フォトコールが行われた。この日、イベントに登場したチャン