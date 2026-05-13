京ハヤは、マルチ電池対応の防災ラジオ『SOUND GEAR RESQ WAVE multi』を、5月12日より発売する。 【画像あり】さまざまな方法で充電できるほか、防災機能を搭載 本製品は、単3形/単4形いずれか3本の乾電池で動作するマルチ電池仕様を採用した防災ラジオ。サイズの異なる電池が混在していても、合計3本あれば使用可能で、家庭内に残っている電池を集めて動かせる点が特徴となっている。電池ボックスに最大数となる6本を入れ